الحيوانات تغزو أشهر شوارع العالم جراء حظر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبر وباء كورونا المستجد الناس على الحجر الصحي والعزل في منازلهم من أجل الحد من تفشي انتشار الوباء، فكانت الفرصة متاحة للحيوانات لتخرج من مخابئها في نزهة أو للبحث عن الطعام.

وشوهدت حالات التجول بحرية في أشهر شوارع العالم اكتظاظا بالسكان، وأصبح مشهد رؤية الحيوانات في الطرقات مألوفا منذ غلق معظم المدن حول العالم.

في التقرير التالي نعرض بعضا من المشاهد التي تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مشهد يحدث لأول مرة بسبب فيروس "كوفيد-19".