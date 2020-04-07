١٠ أخطاء شائعة عند قياس السكري في البيت

2020-04-07

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح أستاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الأغا، أن هناك ١٠ أخطاء شائعة قد يقع فيها مرضى السكري عند قياس نسبة سكر الدم بالأجهزة المنزلية، داعياً المرضى إلى تصحيح هذه الأخطاء وخصوصاً مع وجودهم في العزل المنزلي.

وقال الأغا لـ”متابعات الخليج 365” إن الأخطاء تتمثل في:

⁃ عدم التأكد من صلاحية أشرطة قياس السكر.

⁃ ترك علبة الأشرطة والجهاز في مكان فيه رطوبة أو حرارة.

⁃ اتساخ العدسة أو المستشعر بعينة الدم السابقة.

⁃ فساد شرائط السكر بسبب تركها مفتوحة أو في درجة حرارة مرتفعة.

⁃ انتهاء صلاحية الأشرطة.

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⁃ عدم غسل اليدين وتجفيفهما قبل التحليل.

⁃ تلوث مكان أخذ العينة سواء على الشريط أو على جلد المريض لذلك يجب الحرص على تنظيف الأصبع قبل القياس.

⁃ كمية الدم غير كافية على شريط التحليل.

⁃ وضع عينة الدم أكثر من مرة على نفس شريط الاختبار مما يؤدي إلى اختلاف كثافة الدم.

⁃ استخدام الكحول “المسحات الطبية” في موقع الوخز، إذ إنه من الأفضل الغسل بالماء الدافئ والصابون وتنشيفهما.

وأكد أن جهاز قياس السكر في الدم يساعد على متابعة قراءات السكر لدى الفرد، وخاصة المصاب بالسكري، مما يمكنه من معرفة العلاقة بين قراءات السكر، والنظام الغذائي، والنشاط الرياضي، إذ إن علاج مرض السكري يعتمد وبشكل رئيسي على إبقاء نسبة السكر ضمن المعدلات الطبيعية في الدم، كما أن قراءات السكر اليومية تساعد على استقرار وضع المريض وعدم حدوث أي مضاعفات صحية (لا قدر الله).

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