- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم وفاة 743 بـ كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يرتفع لـ13798 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وفاة 743 بـ كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يرتفع لـ13798 حالة
حالات الإصابة يرتفع لـ 140510 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجّلت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، 743 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13798 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 5478 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 140510 حالة.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.
وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة 743 بـ كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يرتفع لـ13798 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.