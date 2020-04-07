2020-04-07

وفاة 743 بـ كورونا في إسبانيا وإجمالي الوفيات يرتفع لـ13798 حالة

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت إسبانيا، اليوم الثلاثاء، 743 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإسبانية أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 13798 حالة، مبينةً أنه تم تسجيل 5478 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 140510 حالة.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

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وسرعان ما انتشر كورونا مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن مدينة ووهان انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.

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