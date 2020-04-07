، "تعليم المدينة" يطلق حملة لدعم طالبات القطاع للتعلم عن بُعد ،

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أطلقت إدارة تعليم المدينة المنورة -ممثلة في مكتب تعليم شرق المدينة "بنات"- حملة "واصل تعليمك وشحنك علينا" بالتعاون مع المستودع الخيري بالمدينة المنورة.
وتهدف الحملة إلى دعم طالبات القطاع لمواصلة مسيرتهن التعليمية في التعليم عن بُعد من خلال المدرسة الافتراضية التي وفّرتها الوزارة، مع زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت مديرة مكتب شرق المدينة "صبيحة الرفاعي": المكتب قام بإصدار بطاقات شحن إنترنت "واصل تعليمك وشحنك علينا" للطالبات المتعففات في المدارس التابعة للمكتب؛ بهدف مساندة وتحفيز الطالبات على مواصلة تعليمهن عن بُعد بما يحقق النواتج المأمولة.
وأضافت: هذه الجهود تأتي تعزيزًا للقيم الإسلامية واستشعارًا للمواطنة الإيجابية.إدارة تعليم المدينة المنورة التعليم عن بُعد فيروس كورونا الجديد
"تعليم المدينة" يطلق حملة لدعم طالبات القطاع للتعلم عن بُعدوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-07
أطلقت إدارة تعليم المدينة المنورة -ممثلة في مكتب تعليم شرق المدينة "بنات"- حملة "واصل تعليمك وشحنك علينا" بالتعاون مع المستودع الخيري بالمدينة المنورة.
وتهدف الحملة إلى دعم طالبات القطاع لمواصلة مسيرتهن التعليمية في التعليم عن بُعد من خلال المدرسة الافتراضية التي وفّرتها الوزارة، مع زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت مديرة مكتب شرق المدينة "صبيحة الرفاعي": المكتب قام بإصدار بطاقات شحن إنترنت "واصل تعليمك وشحنك علينا" للطالبات المتعففات في المدارس التابعة للمكتب؛ بهدف مساندة وتحفيز الطالبات على مواصلة تعليمهن عن بُعد بما يحقق النواتج المأمولة.
وأضافت: هذه الجهود تأتي تعزيزًا للقيم الإسلامية واستشعارًا للمواطنة الإيجابية.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:43 PM
إصدار بطاقات شحن إنترنت للطالبات المتعففات بغرض تحفيزهن
أطلقت إدارة تعليم المدينة المنورة -ممثلة في مكتب تعليم شرق المدينة "بنات"- حملة "واصل تعليمك وشحنك علينا" بالتعاون مع المستودع الخيري بالمدينة المنورة.
وتهدف الحملة إلى دعم طالبات القطاع لمواصلة مسيرتهن التعليمية في التعليم عن بُعد من خلال المدرسة الافتراضية التي وفّرتها الوزارة، مع زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقالت مديرة مكتب شرق المدينة "صبيحة الرفاعي": المكتب قام بإصدار بطاقات شحن إنترنت "واصل تعليمك وشحنك علينا" للطالبات المتعففات في المدارس التابعة للمكتب؛ بهدف مساندة وتحفيز الطالبات على مواصلة تعليمهن عن بُعد بما يحقق النواتج المأمولة.
وأضافت: هذه الجهود تأتي تعزيزًا للقيم الإسلامية واستشعارًا للمواطنة الإيجابية.
، "تعليم المدينة" يطلق حملة لدعم طالبات القطاع للتعلم عن بُعد ،
المصدر : الخليج 365
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