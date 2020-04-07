محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 743 حالة أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند؛ الیوم الثلاثاء، تسجیل 78 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضیة. وأشارت وكالة كونا، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الكويت إلى 743 حالة.الكويت فيروس كورونا الجديد 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 12:55 PM Advertisements ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 743 حالة الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند؛ الیوم الثلاثاء، تسجیل 78 حالة إصابة جدیدة بفیروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضیة. وأشارت وكالة كونا، إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الكويت إلى 743 حالة. الكلمات المفتاحية ، الكويت تسجل 78 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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