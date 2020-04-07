، رغم أزمة "كورونا"... "سامسونج" متفائلة بزيادة أرباحها بنسبة 5% ،

محمد بن مسعود - الدمام - مستفيدة من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين بالمنازل

تتوقع شركة "سامسونج"، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل زيادة الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، تتوقع سامسونج زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%.

ويرى محللون في كوريا الجنوبية، أن الشركة تستفيد من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين من الناس في منازلهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة لمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.

ومن المحتمل أيضًا أن تعاني سامسونج من التأثير السلبي لوباء كورونا على صعيد قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية؛ حيث اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها ومتاجر التجزئة مؤقتًا.

وكانت صناعة "أشباه الموصلات" قد تأثرت سلبًا لبعض الوقت من زيادة المعروض في الأسواق والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

يُذكر أن سامسونج تُحقق أرباحًا من قطاع أشباه الموصلات تفوق أرباحها من أي قطاعات أخرى.شركة سامسونج فيروس كورونا الجديد