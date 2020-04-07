- 1/3
- 2/3
- 3/3
تتوقع شركة "سامسونج"، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل زيادة الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، تتوقع سامسونج زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%.
ويرى محللون في كوريا الجنوبية، أن الشركة تستفيد من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين من الناس في منازلهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة لمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
ومن المحتمل أيضًا أن تعاني سامسونج من التأثير السلبي لوباء كورونا على صعيد قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية؛ حيث اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها ومتاجر التجزئة مؤقتًا.
وكانت صناعة "أشباه الموصلات" قد تأثرت سلبًا لبعض الوقت من زيادة المعروض في الأسواق والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
يُذكر أن سامسونج تُحقق أرباحًا من قطاع أشباه الموصلات تفوق أرباحها من أي قطاعات أخرى.شركة سامسونج فيروس كورونا الجديد
رغم أزمة "كورونا"... "سامسونج" متفائلة بزيادة أرباحها بنسبة 5%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07
تتوقع شركة "سامسونج"، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل زيادة الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، تتوقع سامسونج زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%.
ويرى محللون في كوريا الجنوبية، أن الشركة تستفيد من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين من الناس في منازلهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة لمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
ومن المحتمل أيضًا أن تعاني سامسونج من التأثير السلبي لوباء كورونا على صعيد قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية؛ حيث اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها ومتاجر التجزئة مؤقتًا.
وكانت صناعة "أشباه الموصلات" قد تأثرت سلبًا لبعض الوقت من زيادة المعروض في الأسواق والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
يُذكر أن سامسونج تُحقق أرباحًا من قطاع أشباه الموصلات تفوق أرباحها من أي قطاعات أخرى.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
12:29 PM
مستفيدة من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين بالمنازل
تتوقع شركة "سامسونج"، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري بفضل زيادة الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية"، تتوقع سامسونج زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5%.
ويرى محللون في كوريا الجنوبية، أن الشركة تستفيد من نمو التجارة الإلكترونية مع بقاء مئات الملايين من الناس في منازلهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على رقائق الذاكرة لمراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
ومن المحتمل أيضًا أن تعاني سامسونج من التأثير السلبي لوباء كورونا على صعيد قطاعي الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية؛ حيث اضطرت الشركة إلى إغلاق مصانعها ومتاجر التجزئة مؤقتًا.
وكانت صناعة "أشباه الموصلات" قد تأثرت سلبًا لبعض الوقت من زيادة المعروض في الأسواق والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
يُذكر أن سامسونج تُحقق أرباحًا من قطاع أشباه الموصلات تفوق أرباحها من أي قطاعات أخرى.
، رغم أزمة "كورونا"... "سامسونج" متفائلة بزيادة أرباحها بنسبة 5% ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر رغم أزمة "كورونا"... "سامسونج" متفائلة بزيادة أرباحها بنسبة 5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.