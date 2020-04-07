شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يطالب "الجمارك" بوضع آلية تمنع دخول البضائع المغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

• ضرورة استكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات

عقد مجلس الشورى اليوم ، جلسته‬ العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وناقش المجلس مشروع نظام الاستثمار التعديني، كما ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي ١٤٣٩- ١٤٤٠هـ.‬

وقال عضو ‫الشورى‬ الأمير محمد آل سعود إن منظومة مراقبة البضائع المقلدة والمغشوشة لا تختص بها هيئة الجمارك فقط بل يجب أن تتعاون معها عدة جهات حكومية أخرى .

ورأى عضو ‫الشورى‬ د.فايز الشهري أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة مؤكداً أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة يشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة .

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وقال عضو ‫الشورى‬ أ.خليفة الدوسري : على الجهات الحكومية الأخرى المزيد من التعاون مع الهيئة العامة للجمارك لفحص البضائع التي ترد إلى المملكة لكشف البضائع المقلدة والمغشوشة.

وطالب الشورى - في قرار أصدره اليوم - الهيئة العامة للجمارك بأهمية إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات ، وأن يكون هناك جدول زمني محدد يتم التقيد به ، كما طالب الهيئة العامة للجمارك باستحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

كما طالب الهيئة العامة للجمارك باستكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات ، ووضع جدول زمني لتنفيذ ما هو متبقي منها.

ووافق الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الصحة والرفاه في جمهورية كوريا‬.