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شرطة مكة المكرمة: وفاة رجل مرور تعرض للدهس من مركبة امتنع سائقها عن التوقف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ مكة المكرمة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنه أثناء قيام دورية مرورية مساء يوم الأحد الموافق 12 / 8 / 1441هـ، بمهامها في إحدى النقاط الأمنية بطريق الحرمين شرق محافظة جدة، تعرض أحد رجال المرور للدهس من مركبة امتنع سائقها عن الامتثال لتعليمات رجل المرور بالتوقف مواصلا سيره بسرعة عالية، نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ، وقد تم القبض على سائق المركبة المخالفة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.



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