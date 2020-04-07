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شرطة الرياض: القبض على المغرد المسيىء لرجال الأمن والتشفي بدهس أحدهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قام به أحد الأشخاص من مشاركة في وسم أنشئ بعد حادث الدهس الذي تعرض له أحد رجال الأمن - رحمه الله ـ، الجمعة الماضية، تضمنت إساءة لرجال الأمن عامة وتشفٍ بالمتوفى، فقد تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، أوقف واتخذت الإجراءات النظامية كافة لإحالته للنيابة العامة.



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