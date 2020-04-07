محمد بن مسعود - الدمام - قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وتصحب بحبات من البَرَد توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد. وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وما بين القصيم وحائل، وشرق المدينة وجنوبها، وعلى الطائف وشرقها، وعلى الباحة وعسير وجازان، وأجزاءٍ من الشمالية والجوف، وشمال الشرقية، ورياح مغبرة.حالة الطقس الأرصاد أمطار

بينها الرياض.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-07 توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد. وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وما بين القصيم وحائل، وشرق المدينة وجنوبها، وعلى الطائف وشرقها، وعلى الباحة وعسير وجازان، وأجزاءٍ من الشمالية والجوف، وشمال الشرقية، ورياح مغبرة. Advertisements 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:51 AM قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وتصحب بحبات من البَرَد قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة وتصحب بحبات من البَرَد توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة مصحوبة بحبات من البَرَد. وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله- أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وحبات بَرَد على أجزاءٍ من المنطقة الواقعة بين الرياض والقصيم، وما بين القصيم وحائل، وشرق المدينة وجنوبها، وعلى الطائف وشرقها، وعلى الباحة وعسير وجازان، وأجزاءٍ من الشمالية والجوف، وشمال الشرقية، ورياح مغبرة.

، بينها الرياض.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة ،

المصدر : الخليج 365

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