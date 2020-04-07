- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن إضافة أربعة أنشطة جديدة مستثناة من قرار منع التجوّل (24 ساعة) الذي صدر أخيراً ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.
وقال "الحسين"؛ إنه أُضيف للأنشطة المستثناة السابقة، استثناء أنشطة جديدة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، محال الغاز، وأعمال الصيانة والتشغيل، وصهاريج الصرف الصحي.
وأكّد متحدث وزارة التجارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (mlsd.gov.sa)؛ للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.منع التجول وزارة التجارة
"التجارة" تُضيف 4 أنشطة مستثناة من قرار "منع التجوّل"فهد الغبيوي الخليج 365 2020-04-07
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن إضافة أربعة أنشطة جديدة مستثناة من قرار منع التجوّل (24 ساعة) الذي صدر أخيراً ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.
وقال "الحسين"؛ إنه أُضيف للأنشطة المستثناة السابقة، استثناء أنشطة جديدة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، محال الغاز، وأعمال الصيانة والتشغيل، وصهاريج الصرف الصحي.
وأكّد متحدث وزارة التجارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (mlsd.gov.sa)؛ للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:45 AM
الحسين: يمكن لمنشآت القطاع الخاص طلب استثناء لعامليها
كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين؛ عن إضافة أربعة أنشطة جديدة مستثناة من قرار منع التجوّل (24 ساعة) الذي صدر أخيراً ضمن حزمة القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المملكة.
وقال "الحسين"؛ إنه أُضيف للأنشطة المستثناة السابقة، استثناء أنشطة جديدة هي: فنيو السباكة والكهرباء والتكييف، محال الغاز، وأعمال الصيانة والتشغيل، وصهاريج الصرف الصحي.
وأكّد متحدث وزارة التجارة أنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص التي ترغب في استثناء العاملين لديها للضرورة أن تتقدم بطلب ذلك عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (mlsd.gov.sa)؛ للتنسيق في ذلك مع وزارة الداخلية.
، "التجارة" تُضيف 4 أنشطة مستثناة من قرار "منع التجوّل" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تُضيف 4 أنشطة مستثناة من قرار "منع التجوّل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.