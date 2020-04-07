، "الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني": اتبعوا الإرشادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصحب برياح نشطة وتدني مدى الرؤية تستمر حتى 10 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة، وقلوة والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة