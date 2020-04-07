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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة القنفذة
"الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليثوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-07
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:41 AM
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الخامسة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.
، "الأرصاد" تنبّه من أتربة مثارة على محافظتَي القنفذة والليث ،
المصدر : الخليج 365
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