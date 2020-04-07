، في ثاني جلساته عن بُعد.. "الشورى" يناقش مشروع نظام الاستثمار التعديني ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجلس ناقش التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك وسط مداخلات للأعضاء

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والثلاثين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشروع نظام الاستثمار التعديني.

كما ناقش المجلس التقريرَ السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي ١٤٣٩، وطالب عضو الشورى خليفة الدوسري الجهاتِ الحكومية الأخرى بالمزيد من التعاون مع الهيئة العامة للجمارك لفحص البضائع التي ترد إلى المملكة لكشف البضائع المقلدة والمغشوشة.

ورأى عضو #الشورى الدكتور فايز الشهري، أن الهيئة العامة للجمارك تقوم بجهود كبيرة في مواجهة تهريب المخدرات والأسلحة؛ مؤكدًا أن كثافة ضبط البضائع المقلدة والمغشوشة في منافذ المملكة يشير إلى استهداف السوق السعودي بتلك المنتجات الرديئة.مجلس الشورى