، "رويترز".. وزراء طاقة "مجموعة العشرين" يعقدون مؤتمرًا بالفيديو الجمعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لضمان استقرار سوق الطاقة عقب اجتماع افتراضي آخر لبحث خفض الإنتاج

من المتوقع أن يعقد وزراء طاقة مجموعة العشرين، اجتماعًا استثنائيًّا بالفيديو يوم الجمعة المقبل؛ "لضمان استقرار سوق الطاقة".

وأفادت وثيقة داخلية اطلعت عليها "رويترز"، بأن المملكة تُرَتّب الدعوة إلى الاجتماع باعتبارها البلد المضيف لمجموعة العشرين.

وسيأتي ذلك عقب اجتماع افتراضي آخر يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها؛ بما فيهم روسيا؛ لبحث خفض محتمل على الإنتاج.وزراء طاقة مجموعة العشرين