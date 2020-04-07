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قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء: إن بلاده لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء كورونا.
وأوضح "فيران" لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء"؛ مضيفًا أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريًّا.
وسجلت فرنسا، أمس الاثنين، 833 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة في المستشفيات ودور رعاية المسنين؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8911 منذ مطلع مارس.
ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت آخر الأرقام والإحصاءات ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم أجمع إلى نحو 75 ألف حالة؛ فيما بلغ عدد المصابين مليونًا و348 ألف شخص.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 368 ألف إصابة، وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية؛ حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة، تليها إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.
وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا حيث ارتفع عدد المصابين فيها بالفيروس إلى نحو 100 ألف.فيروس كورونا الجديد وزير الصحة الفرنسي
07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 11:49 AM
قال: إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريًّا.. 833 وفاة جديدة
قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الثلاثاء: إن بلاده لم تصل بعدُ إلى ذروة وباء كورونا.
وأوضح "فيران" لقناة "بي.إف.إم" التلفزيونية: "ما زلنا في مرحلة تفاقم الوباء"؛ مضيفًا أن إغلاق البلاد سيستمر ما دام ذلك ضروريًّا.
وسجلت فرنسا، أمس الاثنين، 833 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة في المستشفيات ودور رعاية المسنين؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 8911 منذ مطلع مارس.
ووفق "روسيا اليوم"، أظهرت آخر الأرقام والإحصاءات ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم أجمع إلى نحو 75 ألف حالة؛ فيما بلغ عدد المصابين مليونًا و348 ألف شخص.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات؛ حيث تم تسجيل أكثر من 368 ألف إصابة، وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية؛ حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 136 ألف إصابة، تليها إيطاليا بأكثر من 132 ألف إصابة، ثم ألمانيا حيث سجلت أكثر من 103 آلاف إصابة.
وفي المرتبة الخامسة تأتي فرنسا حيث ارتفع عدد المصابين فيها بالفيروس إلى نحو 100 ألف.
، وزير الصحة الفرنسي: لم نصل بعدُ إلى ذروة كورونا فاحذروا ،
المصدر : الخليج 365
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