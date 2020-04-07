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تسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين في البحرين

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الرياض - علي القحطاني - المنامة (صدى):

بدأت سفارة المملكة لدى البحرين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بتسيير حافلات مجدولة لنقل المواطنين العالقين، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء ولمدة أربعة أيام، إلى المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين: " يسرني أن أرفع أسمى آيات الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، على صدور التوجيه الكريم بتسهيل آلية عودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في ظل تفشي جائحة " .

وتابع: " إنفاذاً لتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في تسهيل إجراءات عودة المواطنين العالقين، تبدأ السفارة وبالتعاون مع الجهات المعنية بالمملكتين الشقيقتين من اليوم ولمدة أربعة أيام بتسيير حافلات مجدولة لنقل العالقين من المواطنين إلى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد " .

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