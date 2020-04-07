شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة يوضح مصير موسم الحج هذا العام في ظل «كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي مصير موسم الحج هذا العام في ظل وباء كورونا.
وقال العبد العالي ردا إن المملكة تتخذ الأصلح ليس فقط للمواطنين، ولكن للمسلمين أجمع، وعند اتخاذ الخطوات السابقة ساهم في حماية عالمية وتم الثناء عليها عالميا.
وأضاف العبد العالي أن التقييم مستمر والدولة بها قوة اتخاذ القرار وان استدعى التقييم الى ذلك فستتخذ قرارها.
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