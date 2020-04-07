شكرا لمتابعة خبر عن سبب إعفاء رئيس بلدية خميس مشيط من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): على خلفية ما نشرته " صدى " عن إنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط ، كشف الدكتور مسفر الوادعي رئيس يلدية محافظة خميس مشيط السبب الحقيقي وراء قرار إعفائه من منصبه . على خلفية ما نشرته " صدى " عن إنهاء تكليف رئيس بلدية خميس مشيط ، كشف الدكتور مسفر الوادعي رئيس يلدية محافظة خميس مشيط السبب الحقيقي وراء قرار إعفائه من منصبه . وأكد "الوادعي " أن اعفائه بسبب انتهاء فترة تكليفه ومدتها 8 سنوات ، وانه انتقل للعمل بأمانة عسير دون أي عقبات أمامه لمزاولة المهام الموكلة إليه . وكانت أنباء قد ترددت عن اعفاء "الوادعي" بعد جولة أمين منطقة عسير على سوق الخضار والفواكه والتي رصد فيها عدة شكاوى ، وهو ما نفاه " الوادعي " . إقرأ أيضا:

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