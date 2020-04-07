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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «شاشات إلكترونية» لإعلان الأسعار الحقيقة للخضراوات ومنع التلاعب بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):في خطوة هامة لضمان عدم ارتفاع اسعار المواد الغذائية ، وجهت امانة منطقة الجوف بوضع شاشات إلكترونية كبيرة بالسوق المركزي للخضار والفاكهة في سكاكا بمساحة 24 متر مربع ، لعرض الأسعار بشكل يومي .
كما تقوم إمارة الجوف يومياً بنشر الأسعار لضمان عدم تلاعب التجاربها او استغلالهم للظروف الحالية ، وذلك ضمن الجهود لضبط الأسواق بالتعاون مع وزارة التجارة والإستثمار .
وتعرض الشاشة الأسعار لجميع أنواع الخضار والفاكهة بأسعار الجملة والتي تعمم على الأسعار في جميع مدن ومحافظات المنطقة .
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