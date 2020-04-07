شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تسجل 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):سجّلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بحسب التحديث الساعة 9:35 مساء على موقعها الرسميهنا لرصد الحالات، ليصل عدد الحالات النشطة إلى 2163 حالة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة حتى هذه اللحظة بلغ 2752 حالة حتى الآن، تعافت منها - ولله الحمد - 551 حالة.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.
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