شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات دولية من انفجار وباء كورونا في اليمن.. وحكومة الحوثيين تصدم الجميع: سيصيب 90بالمائة من الشعب في هذه الحالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد يفترس ‘‘جنين’’ قبل ولادته عقب فتح بطن الأم والبدء في التهامه (مشهد غاية في القساوة). إحذر.. إعادة تسخين هذة الأطعمة التسعة لأنها تتحول إلى سم قاتل وتقضي عليك.

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