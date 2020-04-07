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تسجيل حالات جديدة بكورونا في السعودية … التفاصيل

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أعلنت “الصحة” تحديث عدد حالات فيروس الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في ؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752‏ حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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