"الحربي" يتوقع خريطة الأمطار على عدة مناطق.. الثلاثاء

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، خريطة أمطار اليوم الثلاثاء على عدة مناطق بالمملكة.
وقال الحربي -عبر تويتر- إنه يتوقع تجدد تكونات السحب الرعدية الثلاثاء، على شرق المدينة البعيد وجنوبها الشرقي «مهد الذهب»، وشرق مكة «تربة- ظلم- رنية - الخرمة»
وكذلك مرتفعات الباحة وعسير، وأيضًا القصيم وجنوب شرق حائل، ومن العاصمة الرياض وشمالها وغربًا نحو «عفيف»، وشمال الشرقية «الحفر- الخفجي»، إضافة إلى دولة الكويت.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، هطولًا لأمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «حائل، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان».
فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.
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