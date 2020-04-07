«النقل» تؤكد استمرار الأنشطة المستثناة.. تعرف عليها

أكدت وزارة النقل، استمرار الأنشطة المستنثناة من قرار منع التجول لمدة 24 ساعة في عدد من المدن والمحافظات؛ بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد – 19».

وأوضحت الوزارة، أن هذه الأنشطة تتمثل فى نقل البضائع والطرود، والتخليص الجمركي، والمستودعات والمخازن، والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد للقطاع الصحي والقطاع الغذائي، وتشغيل الموانئ.

وقال وزير النقل المهندس «صالح بن ناصر الجاسر»، إن منظومة نقل البضائع سوف تواصل أعمالها من خلال الأنشطة المستثناة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال هذه الفترة لضمان كفاءة عمل سلاسل الإمداد لمختلف الأنشطة، وبوجه خاص للأدوية والمعدات الطبية ومواد التموين.

يُذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت مساء أمس، منع التجول على مدار الـساعة يومياً في كل من ( الرياض - تبوك - الدمام - الظهران - الهفوف)، وكذلك في أرجاء محافظات ( جدة - الطائف - القطيف - الخبر ).

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