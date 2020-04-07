شرطة مكة توقف أحد مشاهير السوشيال صنع شايًا لزوجته من مياه كرسي «الحمام»

أوقفت شرطة مكة المكرمة أحد ‫مشاهير التواصل الاجتماعي، الذي ظهر في مقطع فيديو قام بتصويره وهو يضع مياه كرسي الحمام في كأس من الشاي، قدَّمه لزوجته كنوع من المقالب.

واعترف بما فعل في مقطع آخر، بأن ما قام به هو مقلب لزوجته، قبل ان يحذفه بعد اعتراضها، لكونه قد يضر بالأطفال من متابعيه والمراهقين.

ويعدّ الفعل الذي قام به مشهور التواصل الاجتماعي تصرفًا غير سويٍّ، بتعبئة مياه كرسي الحمام وهو غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، ما يعتبر سلوكًا ماديًا يُعدّ محل تجريمٍ شرعًا ونظامًا، لما ينطوي عليه من الجناية عمدًا، وتعريض النفس للأذى والتهلكة، وفي محتواه الذي نشره مخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكًا مضرًا بالصحة العامة...

إضافة إلى نشره ما من شأنه المساس بالنظام العام، والمجرّم طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، المقرر بشأنهما عقوبات صارمة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال، وعدم التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني، فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهو سلوك تواجهه النيابة العامة، وسبق أن شددت من قبضتها ضد تلك التصرفات، وحذرت أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب، لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا، ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة.