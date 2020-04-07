إجراءات التسجيل بالمنصة الإلكترونية لاستقبال طلبات السعوديين العالقين في الخارج

بدأت المنصة الوطنية الموحدة التي أطلقتها وزارة الخارجية في استقبال وتسجيل طلبات المواطنين العالقين في الخارج بعدد من الدول؛ وذلك تمهيدًا لعودتهم إلى المملكة في ظل الظروف التي يشهدها العالم، وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وحددت وزارة الخارجية طريقة إتمام إجراءات المواطنين الراغبين في العودة من الخارج، عبر منصتها التي أطلقتها لذلك؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حرصًا من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج

خطوات التسجيل في المنصة الإلكترونية

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر موقعها، أنَّ هناك مرحلتين في رحلة المواطنين الراغبين في العودة من الخارج عبر المنصة الوطنية الموحدة وتتمثل المرحلة الأولى :في فترة قبل التقديم على الخدمة وحتى مغادرة البلد المضيف أما المرحلة الثانية فتبدأ منذ لحظة الوصول إلى أرض الوطن والحجر الصحي، ولإتمام إجراءات التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة، اتبع الخطوات التالية :

قم بالدخول على رابط التسجيل في منصة عودة المواطنين (من هنا)

بعد ذلك قم باتباع الإجراءات التالية:

- سجل الدخول على المنصة الإلكترونية

- أدخل رقم الهوية الوطنية

- أدخل تاريخ الميلاد

- يمكن للمسجل تسجيل بيانات أفراد عائلته لطلب الإجلاء، وذلك باختيار نوع الطلب عائلة

- ضرورة الإفصاح عن الحالة الصحية التي تعاني منها وأعراضها

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- ضرورة كتابة معلومات في الخانة الصحية حول زياراتك لعدة دول وإدراج آخر ثلاث دول زرتها.

- تسجيل بيانات أفراد العائلة إذا كانوا من جنسية أخرى

- ضرورة الموافقة على الإقرار ليتم إرسال الطلب

الخارجية ترد على الأسئلة الشائعة حول خدمة مساعدة

وأوضحت وزارة الخارجية أنَّ خدمة مساعدة المواطنين بالخارج الراغبين بالعودة، هي خدمة اختيارية وليست إلزامية تمكن المواطن من الحصول على الدعم والمساندة للعودة إلى أرض الوطن سواء كان طالبًا أو سائحًا أو في رحلة عمل أو علاج، بعد تسجيل جميع البيانات الشخصية، والإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة

كما أكدت وزارة الخارجية أنَّ المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد أولوية مساعدة الموطنين بالخارج تتم وفق الأولوية التالية (كبار السن- الحالة الصحية -العوائل -صغار السن - تاريخ التذكرة المُلغاة(، مشيرة إلى أنَّه يجب كذلك على كلّ من رفع طلب سابق للعودة لأرض الوطن عبر منصة وزارة الخارجية أو عن طريق سفارة المملكة في الدولة التي يقيم فيها حاليًا بإعادة طلبه عبر المنصة الوطنية الموحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ قنوات التواصل في الخارج للراغبين بالعودة إلى أرض الوطن تتمثل في وسائل التواصل الاجتماعي لبعثات خادم الحرمين ومركز الاتصال الوطني (آمر(، مشيرة إلى أنه يمكن تسجيل الدخول لخدمة مساعدة المواطنين بالخارج الراغبين بالعودة من خلال النفاذ الوطني الموحد باستخدام اسم المستخدم والرقم السري لنظام أبشر الإلكتروني ولمن ليس لديه حساب في أبشر يمكن الاستفادة من الخدمة بتعبئة هذا النموذج ( حمله من هنا) ثم إرساله إلى البريد الإلكتروني: [email protected] بعنوان «خدمة مساعدة المواطنين بالخارج الراغبين بالعودة».

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