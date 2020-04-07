بالفيديو.. العبد العالي: «مناعة القطيع» خيار غير مطروح للتطبيق بالسعودية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور «محمد العبد العالي»، أن تطبيق ما يعرف باسم "مناعة القطيع" غير مطروحة للتفكير بالمملكة، قائلًا: «لا نريد أبدًا الدخول في هذا الخيار».
وقال «العبد العالي» خلال استضافته في برنامج «في الصورة» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن الدول التي تبنت تطبيق سياسة مناعة القطيع تخلت عنها، مشيرًا إلى أن تلك الدول رأت أنها ليست خطة سليمة للتعامل مع كورونا.
يذكر أن «مناعة القطيع» يعني ترك الفيروس ينتشر في المجتمع دون اتخاذ إجراءات وقائية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الوفيات، إضافة إلى إصابة أكثر من ثلثي المجتمع بالمرض.
وقد ألمح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إلى تطبيق مناعة القطيع ببلاده، مشيرًا إلى توقعات بإصابة أكثر من 70 % من البريطانيين بالفيروس، قبل أن تتخلى لندن عن تطبيق ذلك الخيار.
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