السعودية اليوم / وزارة الصحة العُمانية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 14 شعبان 1441 هـ الموافق 7 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العُمانية ٤٠ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأشارت إلى أن ٦٧ حالة تماثلت للشفاء، وعدد الوفيات حالتين.

// انتهى //

09:39ت م

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مسقط 14 شعبان 1441 هـ الموافق 7 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العُمانية ٤٠ حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩ ) ليصبح العدد الكلّي للحالات المصابة في سلطنة عُمان ٣٧١ حالةً.وأشارت إلى أن ٦٧ حالة تماثلت للشفاء، وعدد الوفيات حالتين.// انتهى //09:39ت م0021

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