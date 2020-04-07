السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل معدل إصابات متدن بكورونا لليوم الثاني على التوالي



طوكيو 14 شعبان 1441 هـ الموافق 7 إبريل 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس

ونقلت كالة ( يونهاب ) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية القول في بيان إنه سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.

// انتهى //

09:33ت م

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طوكيو 14 شعبان 1441 هـ الموافق 7 إبريل 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتحافظ بذلك على أقل مستوى يومي منذ 20 فبراير الماضي.ونقلت كالة ( يونهاب ) الكورية الجنوبية للأنباء عن السلطات الصحية الكورية الجنوبية القول في بيان إنه سجلت 47 إصابة جديدة لليوم الثاني على التوالي مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10331 حالةً.// انتهى //09:33ت م0020

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