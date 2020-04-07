السعودية اليوم / شفاء حالتين جديدتين من كورونا في الكويت



الكويت 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

// انتهى //

08:58ت م

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الكويت 14 شعبان 1441 هـ الموافق 07 إبريل 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 105 حالات.وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من فيروس كورونا وسيتم نقلهما إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.// انتهى //08:58ت م0016

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.