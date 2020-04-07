شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد" يوضح حقيقة ارتباط إثبات ⁧‫العنوان الوطني‬⁩ بالخروج أوقات المنع والان نبدء بالتفاصيل

‏أوضح ⁧‫البريد السعودي‬⁩ عدم صحة مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إمكانية طباعة إثبات ⁧‫العنوان الوطني‬⁩ للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء ⁧‫منع التجول‬⁩ وأن هذا الأمر هو من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

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