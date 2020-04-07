مصدر ليبي يكشف موقع انطلاق مسيرة تركية استهدفت ترهونة

كشف مصدر عسكري ليبي، الإثنين، عن أماكن خروج الطيران التركي المسير الذي استهدف شحنة الإمداد الطبية الموجودة بمدينة ترهونة غربي البلاد أمس الأحد.



وقال المصدر لـ"العين الاخبارية" إن طائرة تركية مسيرة أقلعت من معسكر أبومعاد بمدينة غريان لاستهداف الشحنة الطبية الموجودة في مطار ترهونة المخصصة لنقل مستلزمات بناء مستشفى ميداني بالمنطقة لمجابهة خطر فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أنه قبل الإغارة على شحنة مدينة ترهونة أقلعت طائرتان مسيرتان أغارتا على منطقة نسمة ووادي تنيناي بمدينة بني وليد، غربي البلاد.

وأوضح أن معسكر "أبومعاد" أصبح وكرا لممارسة الأعمال العدائية ضد الجيش الليبي في المناطق الغربية والوسطى والشمالية، حيث تتمتع غريان بموقع استراتيجي بين الوسط والغرب.

وقصف الطيران التركي المسير، فجر الإثنين، مدينة بني وليد وسط ليبيا، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بحسب ما أكده شهود عيان.



وقال شهود العيان إن الطيران التركي المسير شن نحو 11 غارة على منطقتي تنيناي وأشميخ جنوب بني وليد.

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وأكدت مصادر طبية بمستشفى بني وليد العام وقوع إصابات بين المدنيين.

وتمثل مدينة بني وليد أحد المواقع الاستراتيجية في ليبيا، باعتبارها نقطة الوصل بين الجنوب وبوابة السدادة التي تربطها بمدينة مصراتة، غرب.

من جانبه، قال الخبير العسكري العقيد علي سالم بن منصور إن المليشيات المسلحة تحاول إعادة اتزانها بشن معركة جوية مسيرة ضد أهداف للجيش الليبي.

وأضاف بن منصور لـ"العين الاخبارية" أن هذه العملية العسكرية الجوية تهدف إلى منع شاحنات الوقود والسلع من المرور لسكان تلك المناطق.

ويحتاج إيقاف الضربات التركية إلى خطة ذات وجهين أولها بالتقصي وراء الجواسيس المناطق المستهدفة، وثانيها لعملية جوية شاملة تستهدف مطار زوارة ومقر الدفاعية والكلية الجوية وكل مكان يثبت خروج الطائرات التركية المسيرة منه، بحسب بن منصور.



وباتت السيطرة على زوارة أمرا ملحا لوضع مليشيات المدينة ومنطقة أبوكماش في حصار تام مما يجبرها على الاستسلام طواعية وتسليم رأس جدير المعبر الحدودي مع تونس للجيش الليبي دون إطلاق رصاصة واحدة.



ويتقدم الجيش الليبي على العديد من الجبهات في مدينة طرابلس وما حولها، حيث دخلت قواته حي أبوسليم (جنوب العاصمة) وسيطرت على منطقة الرابش الاستراتيجية خط الدفاع الأمامي لمليشيا غنيوة الككلي.