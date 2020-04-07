ارتفاع وفيات كورونا في الهند إلى 114 حالة والإصابات لـ 4421

2020-04-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الهند إلى 114 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 4421 شخصًا.

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وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان أنه تم الإبلاغ عن خمس وفيات خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 114 شخصًا فيما سجلت 354 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4421 حالةً.

وتعد ماهاراشترا أشد الولايات الهندية تضررًا حيث سجلت 45 وفاة و 804 إصابات تليها ولاية تاميل نادو بتسجيل خمس وفيات و 629 إصابة، فيما ارتفعت الأعداد في العاصمة نيودلهي إلى 542 إصابة وسبع وفيات وسط انتشار الوباء العالمي إلى 31 ولاية هندية.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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