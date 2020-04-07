وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

2020-04-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجّلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث اليومي – قبل قليل – الساعة العاشرة صباحاً على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 2752 منها 2163 حالة نشطة.

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ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

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