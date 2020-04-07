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شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 147 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجّلت وزارة الصحة 147 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” بحسب التحديث اليومي – قبل قليل – الساعة العاشرة صباحاً على موقعها الرسمي covid19.moh.gov.sa لرصد الحالات، ليصل إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلى 2752 منها 2163 حالة نشطة.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية منها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع ، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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