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2020-04-07 تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى العاشرة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبينت أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً. Advertisements تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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