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سلطنة عمان تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ٤٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك وسط إجراءات احترازية صارمة في البلاد.
وأطلقت سلطنة عمان طائرات مسيرة ضمن إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً لتقرير فإن سلطنة عمان لجأت إلى الطائرات المسيرة لتطبيق إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وباتت الشرطة العمانية تستخدم الطائرات المسيرة لمراقبة شوارع العاصمة مسقط وأماكن الاستجمام والتأكد من عدم مخالفة السكان للتعليمات والحد من التجمعات في الأماكن العامة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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