دبي تمدد إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل

2020-04-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي – في بيان لها عبر “تويتر” إن الإمارة التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، قد مددت إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل، في إطار جهود احتواء فيروس كورونا.

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وأضاف البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقاً عاماً لمدة أسبوعين، بدءاً من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي من يوم الرابع من أبريل لتعقيم الإمارة واحتواء انتشار الفيروس.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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