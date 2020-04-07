، "الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏ ،

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محمد بن مسعود - الدمام - 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 09:58 AM"الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752
أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752 حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة.
، "الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752 ،
المصدر : الخليج 365
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