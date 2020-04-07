محمد بن مسعود - الدمام - 07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 09:58 AM "الصحة" تحدِّث موقع حالات "الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا : 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏ أعلنت "الصحة" تحديث عدد حالات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) حسب المدن والمحافظات في السعودية عبر الموقع الإلكتروني؛ حيث تم تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجَّلة بالسعودية منذ تاريخ ظهور المرض إلى 2752‏ حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2163 حالة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تحدِّث موقع حالات كورونا: 147 حالة جديدة .. والإجمالي يرتفع إلى 2752‏ ،

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