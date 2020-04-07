، "شاشات إلكترونية" لضبط أسعار الخضار ومنع ارتفاعها بالجوف ،

محمد بن مسعود - الدمام - للحد من أي تفاوت في الأسعار وتوجيه رسائل توعوية لمرتادي الأسواق

باشرت أمانة منطقة الجوف بسكاكا وبقية بلديات المحافظات والمراكز بالمنطقة بالإضافة لفروع وزارة التجارة، عمليات الإشراف والرقابة على أسواق الخضار وغيرها، ومتابعة آلية البيع والشراء بها يوميًّا؛ منعًا لأي تلاعب بالأسعار، كما قامت أمانة منطقة الجوف بإنشاء سوق الخضار والفاكهة المؤقت بسكاكا؛ للتخفيف عن الأسواق الحالية، بعد تهيئته وتجهيزه.

ووجّه أمين أمانة منطقة الجوف المهندس عاطف محمد الشرعان، بوضع شاشات إلكترونية كبيرة داخل السوق المركزي للخضار والفاكهة بسكاكا بمساحة (10م) عرضًا وبطول (4م)؛ حيث تقوم الشاشة بعرض يومي لقائمة الأسعار المحددة من الجهات المعنية وبحسب نوع الفاكهة والخضار الواردة للسوق، بالإضافة لمراقبة الأسعار بشكل يومي، وتعريف المواطنين والمقيمين بها، وطمأنتهم بأن السوق وما يدور داخله متابَع بشكل مستمر ودقيق.

وتقوم إمارة الجوف يوميًّا بنشر أسعار الخضروات والفواكه في مدن ومحافظات المنطقة للمواطنين والمقيمين عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك وفقًا لما يُنشر على الشاشة الإلكترونية في سوق الخضار والفاكهة؛ بهدف حفظ حقوق المواطن والمقيم من خلال تزويدهم بالأسعار لمطابقتها عند الشراء؛ حتى لا يكونوا ضحيةً لجشع بعض التجار والإبلاغ عنهم لغرس ثقافة الوعي لدى الجميع.

وأكد "الشرعان" أن الشاشة تعرض أسعار المنتجات الزراعية بسعر الجملة؛ لحماية المستهلكين، وأنها خطوة تمهّد للتعاون مع الجهات المختصة بالمنطقة للحد من التفاوت في أسعار المحاصيل الزراعية وتوجيه رسائل توعوية لمرتادي السوق والعاملين به؛ مبينًا أن الجميع بإمكانهم الاطلاع بكل شفافية على الأسعار يوميًّا لكل المنتجات الزراعية التي يتم تحديثها يوميًّا من قِبَل الدلالين المعتمدين وبإشراف إدارة الأسواق بالأمانة.

وأشار إلى أن هذه الأعمال والمبادرات تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل؛ مشددًا على الرقابة الصحية والجولات المستمرة وفحص جميع المنتجات بمختبر سلامة الأغذية بشكل منتظم ومستمر وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد لـ"الخليج 365"، أن أمانة المنطقة وبمتابعة من أمينها؛ هيّأت موقعًا بمساحة مناسبة تم تجهيزها لتكون مقرًّا لسوق الخضار والفواكه بصفة مؤقتة؛ تحقيقًا للمتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان، ولإيجاد بدائل متعددة أمامهم تُوَفّر لهم احتياجاتهم الغذائية اليومية، والتي تأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبأن السوق بدأ باستقبال المتسوقين، والذي سيستمر العمل به يوميًّا من الساعة السادسة صباحًا وحتى السادسة مساء.

ونوّه "الماجد" باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وتطبيقها على الباعة والمتسوقين وجميع العاملين داخل السوق، كما تم تخصيص مكتب للخدمات في الموقع للمتابعة والرقابة وتطبيق هذه الإجراءات بالسوق، وتوفير عدد من عمال النظافة للعمل في السوق؛ وفقًا لما تتبعه الأمانة في منافذ بيع الأغذية كافة.

ووجّهت أمانة منطقة الجوف، الدعوةَ للجميع بالتعاون والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء (940)، والذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال رفع البلاغات عن طريق تطبيق "بلدي" المخصص للأجهزة الذكية.

الجوف وزارة التجارة