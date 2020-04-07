«الأرصاد» : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد. أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة التي تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد. وبينت أن الحالة تستمر حتى العاشرة مساءً.

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