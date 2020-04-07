شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة وجود غاز سام في الهواء يجبر المواطنين على البقاء في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين عدم صحة الأنباء المترددة حول وجود غار سام في الهواء . أكد الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين عدم صحة الأنباء المترددة حول وجود غار سام في الهواء . وقال "النمر " أنه يجب البقاء في المنزل للحد من نشر العدوى الوبائية ، وليس بسبب وجود غاز سام . وكانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية عن وجود غاز سام في الهواء ، على خلاف الحقيقة .

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