شكرا لمتابعة خبر عن والد مفقود رنية: " قد يكون مخطوفًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف والد الشاب غالب السبيعي، لمفقود في رنية قبل 10 أيام، تفاصيل الساعات الأخيرة قبل اختفاءه.

وأوضح والد السبيعي، أنه يوم فقدانه كان جالساً بالمنزل برفقة قريبه حتى الساعة الثانية صباحاً، ثم استأذنه للذهاب للنوم.

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وأشار إلى أنه في وقت صلاة الفجر، اكتشفوا تغيبه، حيث لم يكن بالغرفة، ووجدوا جميع أوراقه الثبوتية، وبطاقة الصراف الخاصة به ومفتاح سيارته.

ولفت إلى العثور على آثار قدوم مركبة أمام المنزل وذهابه معها، مرجحا أنه قد يكون مخطوفاً.