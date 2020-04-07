شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة ارتباط إثبات العنوان الوطني بمنع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول في الساعات القليلة الماضية، معلومات حول إمكانية طباعة إثبات العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول. تداول في الساعات القليلة الماضية، معلومات حول إمكانية طباعة إثبات العنوان الوطني للخروج في الأوقات المسموح بها أثناء منع التجول. ومن جانبه أوضح البريد السعودي عدم صحة ما يتم تداوله، وأن الأمر عار تماما من الصحة. وأكد البريد السعودي، على أن هذا الأمر من اختصاص الجهات الحكومية المعنية.

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