بالفيديو..موقف كوميدي لمحلل اقتصادي في مداخلة على الهواء من المنزل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعرض المحلل الاقتصادي محمد الشميمري، لموقف كوميدي، خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة. تعرض المحلل الاقتصادي محمد الشميمري، لموقف كوميدي، خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة. وتفاجأ الشميمري أثناء تحليله لمؤشرات وتطورات السوق السعودية في ظل الأزمة الراهنة على قناة “ CNBC ” ، بدخول نجله عليه في مكتبه الذي يبث منه ويحاول إمساك يده. وحاول الشميمري إبعاد ابنه عن البث إلا أنه ظل ممسكاً بيده لمدة، ثم خرج.

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