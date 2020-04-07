صورة نادرة لـ ولي العهد في صغره

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أظهرت صورة نادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في صغره.
وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أن سمو الأمير يشبه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله.
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