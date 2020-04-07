الفتاة المسيئة لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة تعتذر: “لعلي أكون عبرة”

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قدّمت الفتاة، التي ظهرت في مقطع فيديو أساءت فيه لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، اعتذارها عمّا بدر منهما من إساءة وتلفظ على رجال المرور.

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وجاء اعتذارها عبر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إنها تقدم اعتذارها للمجتمع عامة ورجال المرور خاصة على الإساءة التي وجهتها لهم، لافتة إلى أنها كانت في حالة غضب وانفعال.

وأضافت: “لعلي أكون عبرة، لكيلا يسيء أحد بعد الآن لمن يقومون على راحتنا وحمايتنا على مدار اليوم”.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أصدرت بياناً حول القبض على الفتاة، وهي مواطنة في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها لإحالتها للنيابة العامة.

