متحدث الصحة يجيب عن مصير “صلاة التراويح” في ⁧‫#رمضان‬⁩.. هل سندركها ؟

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن قرار المملكة بإيقاف العمرة حمى العالم من فيروس كورونا، ولذلك التقييم مستمر بشأن موسم الحج، خاصةً وأن الدولة لديها قدرة اتخاذ القرار بقوة طالما كانت التقييمات تدعو إلى الحماية والأمان.
وبالنسبة إلى صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، قال العبدالعالي في تصريحات إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية: إن التقييمات لو استمرت بشأن مخاطر فيروس كورونا فيتم الاستمرار في نفس الإجراءات المفروضة حاليًّا، ونحن دين سماحة، والقيادة وهيئة كبار العلماء استشعرت سماحة الإسلام عبر تطبيق إجراءات إيقاف الصلاة في المساجد.
وشدد على أنه سيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء ويمر فيروس كورونا، ولكن أمر التراويح متوقف على تقييم المخاطر حينها، موجهًا دعوته إلى المواطنين والمقيمين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من كورونا.
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