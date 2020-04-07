أمير عسير يتدخل لوقف بث حلقتين من مسلسل أساء للأهالي ويطالب باعتذار

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وجّه أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة محتوى حلقتين من مسلسل تلفزيوني بثتهما إحدى القنوات الفضائية، وذلك استجابة من إمارة المنطقة لامتعاض شريحة كبيرة من أهالي المنطقة لمحتوى الحلقتين.

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وبحسب المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المكلّف سلطان الأحمري إمارة عسير، تبين أن الحلقتين صُوِّرتا في قريتين من أعرق القرى التاريخية في المنطقة، وتضمنتا الكثير من الإساءات لأهالي المنطقة وتاريخها وعاداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى عدد من الشبه حول مخالفة بعض مواد النظام الأساسي للحكم، وعدد من مواد الأنظمة المعمول بها في وزارة الإعلام.

وبناء على ذلك، وفي ضوء التنسيق الدائم بين الإمارة ووزارة الإعلام، تقدم أمير منطقة عسير بطلب وقف بث الحلقتين وسحبهما من جميع منصات التواصل الإعلامي، بالإضافة إلى مطالبة القناة بإنتاج إعلامي خاص، يبرز مكانة منطقة عسير التاريخية والحاضرة، ويتضمن اعتذارًا صريحًا للمنطقة وإمارتها وأهاليها في أسرع وقت.

وأكدت إمارة منطقة عسير لجميع أهالي المنطقة أن قيادة البلاد وكل منصف ونقي في وطننا الغالي، يدركون بكل تقدير واحترام ما تزخر به المنطقة في ماضيها وحاضرها، من التقاليد العربية العريقة قولًا وفعلًا، من سخاء نادر، وإيثار صادق، وشجاعة ظاهرة، ودين راسخ، وولاء مطلق للوطن وولاة أمره واحترام بالغ للإسلام وشعائره ورموزه، وأنها تجعل إرساء القيم الوطنية ودفع كل ما يمس استقرارها وثباتها، وحفظ كرامة المنطقة إنسانها ومكانها، على رأس أولوياتها ومسؤولياتها.

