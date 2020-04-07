أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أنَّ مشاهير التواصل الاجتماعي ليسوا من الفئات المستثناة بقرار منع التجول؛ فلا يوجد لديهم مشهد أو بطاقة إعلامية وليسوا إعلاميين. وأوضح أنَّ قطاعات وزارة الداخلية لم تقم بدعوتهم لتغطية الجهود المبذولة لتطبيق قرار منع التجول. وأشار الشلهوب إلى أنَّ من يَقُم بذلك سيتم تطبيق العقوبات الخاصة عليه لمنع التجوال. وبيَّن أنَّ منهم من قام بالتصوير وقت المنع ومنهم من قام بالتباهي والتهوين من القرارات. ولفت إلى أنَّ عقوبة التصوير تتمثل في القبض على المصور، ثم يُحال للنيابة العامة لتطبيق نظام الجرائم المعلوماتية بحقه، وأفاد أن العقوبات تصل للسجن لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل لثلاثة ملايين ريال.

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كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الداخلية: لم ندعُ مشاهير «السوشيال» لتغطية جهودنا بتطبيق منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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